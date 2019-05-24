У жителя Бурятии изъяли незаконные ружья и патроны

В ходе рейда в общедоступных охотничьих угодьях в местности Хойто-Дабан Закаменского района росгвардейцы задержали местного жителя. У мужчины были обнаружены два ружья и 15 патронов без соответствующих разрешительных документов.









В действиях гражданина усматриваются признаки состава преступления по ч. 1 ст. 222 Уголовного Кодекса РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Бурятии.











Изъятое оружие и материалы направлены в отдел полиции для принятия правового решения.