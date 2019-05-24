В Улан-Удэ из-за поджога травы сгорели теплица и парник

- В ходе дознания было установлено, что на одном из приусадебных участков проживали посторонние лица. Они вследствие неосторожного обращения с огнём допустили возгорание сухой травы, что привело к пожару. На данный момент виновное лицо и ущерб устанавливаются, – сообщил дежурный дознаватель Александр Базарон.









Вчера около часа дня на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре в СНТ «Строитель» Октябрьского района Улан-Удэ. Пожар удалось потушить в течение получаса. Погибших и пострадавших нет.В результате пожара сгорела трава на площади 30 кв. м., теплица и парник на общей площади 46 кв. м., а также дощатый забор на общей площади 28 кв. м.Всего в тушении пожара было задействовано две единицы пожарной техники и восемь человек личного состава, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.