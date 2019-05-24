На суде он признал свою вину
В Бурятии суд вынес решение по делу сержанта из войсковой части 69647, который случайно застрелил во время учений солдата. Об этом сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.
Трагедия произошла 18 апреля 2018 года в ходе полевого выхода в районе горы Цайдам на полигоне Бурдуны в Кяхтинском районе Бурятии.
Проводилась отработка упражнения по отражению нападения условного противника. Автомат АКС-74 сержанта был заряжен холостыми патронами. Однако молодой человек перепутал оружие и, когда прозвучал сигнал «К бою», схватился за другой автомат. Этот автомат был снаряжен боевыми патронами, принадлежал сослуживцу и был отдан сержанту на временное хранение.
В результате открытого огня был смертельно ранен рядовой, находившийся в окопе.
- В судебном заседании подсудимый виновным себя признал, от дачи показаний отказался. Суд признал его виновным в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст.349 УК). В качестве смягчающих вину обстоятельств было учтено наличие малолетних детей у виновного и признание им своей вины. Подсудимому назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, в пользу матери погибшего солдата, признанной потерпевшей по делу, с подсудимого судом взыскано более 2 млн. рублей, - сообщили в военном следственном отделе Следственного комитета РФ по Кяхтинскому гарнизону.
В Бурятии сержант случайно застрелил рядового
Происшествия, Фото:
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