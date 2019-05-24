В Бичурском районе продолжаются работы по тушению крупного лесного пожара
Его площадь сегодняшний день составляет около 1200 га, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях от огня отстояли бичурское село Гутай. С соседнего крестьянско-фермерского хозяйства «Булаг» эвакуировали 23 человека. В Бичурском районе введён режим чрезвычайной ситуации.
За прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Бичурском, Джидинском, Закаменском, Кяхтинском, Мухоршибирском, Тарбагатайском, Хоринском районах Бурятии. На конец суток из них пять очагов ликвидировано. На утро 24 мая проводятся работы по тушению четырёх лесных пожаров в Бичурском, Хоринском и Мухоршибирском районах.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено. Лесники просят жителей Бурятии соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44
С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 232 лесных пожара общей площадью 54 тыс га. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 175 лесных пожара на общей площади 10 тыс. га.
Пожар в Бичурском районе Бурятии бушует на 1,2 тысяч га
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