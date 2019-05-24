Улан-удэнца осудили за присвоение найденного телефона

Мужчина получил условный срок



Мужчина, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала Улан-Удэ обнаружил на сидении чужой сотовый телефон.



Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял телефон и забрал себе.



- Учитывая конкретные обстоятельства совершённого преступления, степень общественной опасности гражданина, данные о личности, суд посчитал необходимым назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. По мнению суда, именно такой вид наказания будет способствовать исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений, - сообщили в Железнодорожном суде Улан-Удэ.



Приговор не вступил в законную силу.

