Мужчина получил условный срок
Мужчина, находясь в зале ожидания железнодорожного вокзала Улан-Удэ обнаружил на сидении чужой сотовый телефон.
Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, взял телефон и забрал себе.
- Учитывая конкретные обстоятельства совершённого преступления, степень общественной опасности гражданина, данные о личности, суд посчитал необходимым назначить наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года. По мнению суда, именно такой вид наказания будет способствовать исправлению осуждённого и предупреждению совершения им новых преступлений, - сообщили в Железнодорожном суде Улан-Удэ.
Приговор не вступил в законную силу.
Улан-удэнца осудили за присвоение найденного телефона
Происшествия, Фото:
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