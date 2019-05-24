Житель Бурятии рубил деревья в заказнике

В ходе рейда по профилактике лесных пожаров сотрудники полиции и лесничие в заказнике, расположенном в Заиграевском лесничестве, задержали 28-летнего жителя села Первомаевка. Мужчина незаконно рубил деревья, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.











Возбуждено уголовное дело. Также мужчина привлечен к административной ответственности за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима.















Всего задержанный заготовил 3 кубометра древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил свыше 334 тысяч рублей.С места происшествия изъяты лес, бензопила, трактор.