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В Бурятии произошло 27 пожаров

В Бурятии произошло 27 пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За минувшие сутки в Бурятии зафиксировано 27 пожаров, 14 из них в районах

Так, из-за отсутствия искрогасителя на дымовой трубе в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района загорелись надворные постройки.

В результате пожара огнём уничтожена крыша бани и гаража на общей площади 88 кв. м., повреждены потолочные перекрытия и стены бани изнутри на площади 2 кв. м.

В том же Баргузинском районе в селе Улюн также выгорела баня. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём. В результате пожара повреждена крыша и потолочное перекрытие бани на общей площади 7 кв. м.

В посёлке Кижингинск Кижингинского района загорелся строящийся гараж. В результате чего была повреждена верхняя балка. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.

Загорания травы в Иволгинском и Заиграевском районах, мусора – в Прибайкальском, Заиграевском, Тарбагатайском, Селенгинском, Тункинском районах. В результате загораний было уничтожено свыше 11 га травы и около 2,2 га мусора. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
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