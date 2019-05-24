За минувшие сутки в Бурятии зафиксировано 27 пожаров, 14 из них в районах
Так, из-за отсутствия искрогасителя на дымовой трубе в посёлке Усть-Баргузин Баргузинского района загорелись надворные постройки.
В результате пожара огнём уничтожена крыша бани и гаража на общей площади 88 кв. м., повреждены потолочные перекрытия и стены бани изнутри на площади 2 кв. м.
В том же Баргузинском районе в селе Улюн также выгорела баня. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнём. В результате пожара повреждена крыша и потолочное перекрытие бани на общей площади 7 кв. м.
В посёлке Кижингинск Кижингинского района загорелся строящийся гараж. В результате чего была повреждена верхняя балка. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём при курении.
Загорания травы в Иволгинском и Заиграевском районах, мусора – в Прибайкальском, Заиграевском, Тарбагатайском, Селенгинском, Тункинском районах. В результате загораний было уничтожено свыше 11 га травы и около 2,2 га мусора. Во всех случаях причиной стало неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии произошло 27 пожаров
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина получил условный срок
Ущерб превысил 330 тысяч рублей
Родителей отправили под домашний арест
За минувшие сутки в Бурятии зафиксировано 27 пожаров, 14 из них в районах
В Бичурском районе продолжаются работы по тушению крупного лесного пожара
В результате пожара выгорел салон машины
Под видом санитарных рубок уничтожали ценные здоровые деревья
Телефоны, сим-карты, гарнитуры спрятали между листами фанеры
Его пассажирка получила травмы
Также мужчина лишился бензопилы
Временно была изменена схема движения
Пользователь соцсетей сделал высказывания в адрес властей, в частности, президента Путина
Мальчик утонул ещё в начале мая
Мужчина скрывал свои доходы, чтобы не платить детям
Молодой человек отправил друзьям видео насилия над ребёнком