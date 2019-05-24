В результате пожара выгорел салон машины
Накануне в селе Хоринск Хоринского района Бурятии загорелся автомобиль.
На момент прибытия пожарных машина горела изнутри.
В результате пожара повреждён салон транспортного средства на площади 3 кв. м. Причиной, предположительно, стала неосторожность при курении, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии из-за сигареты горел автомобиль
Происшествия, Фото:
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