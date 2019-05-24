В Иркутске мотоциклист погиб в столкновении с поездом

Предварительно установлено, что 34-летний водитель мотоцикла «Балтмоторс Классик» не справился с управлением и врезался в двигавшийся локомотив. В результате аварии мужчина погиб на месте от полученных травм. Пассажирке мотоцикла понадобилась помощь медиков.











Около 5 часов утра в Иркутске на улице Мира погиб мотоциклист.В настоящее время причины и обстоятельства трагедии устанавливаются. Выяснилось, что погибший не имел права на управление мототранспортом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.За нарушение правил проезда железнодорожных путей предусмотрена административная ответственность. Санкция в соответствии со статьей 12.10 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа или лишения права управления транспортом. Всего с начала года сотрудниками полиции по данной статье привлечено к ответственности свыше 150 жителей Иркутской области.