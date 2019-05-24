Молодой человек отправил друзьям видео насилия над ребёнком
19-летний улан-удэнец получил два колонии общего режима за рассылку видео порнографического содержания с ребёнком своим друзьям в личной переписке.
В середине февраля 2018 года молодой человек стал участником беседы «Вконтакте», где увидел то самое видео. В ролике сняли насильственные действия сексуального характера над девочкой. Видео парень переслал в личной переписке «Вконтакте» нескольким своим знакомым.
- Подсудимый признан виновным в распространении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, совершённом в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста. Назначено наказание в виде двух лет колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил, - сообщила «Байкал-Daily» старший помощник прокурора Советского района Улан Удэ Юлия Толочкова.
Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 3 до 10 лет. Молодому улан-удэнцу суд дал меньше, учтя его полное признание вины и отсутствие судимостей.
Эксперты пояснили, что сейчас действует жёсткая политика в отношении таких преступлений. Уголовным Кодексом прямо запрещено давать условное наказание.
Специалисты рекомендуют гражданам воздержаться от хранения и пересылок подобных видео в соцсетях.
Улан-удэнца посадили за видео в личной переписке
Происшествия, Фото:
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