Аферистку из Бурятии, обманувшую мигранта, отправили на обязательные работы

Женщина угрожала гражданину Узбекистана «выбросить его паспорт в мусорку»
Как сообщал «Байкал-Daily», в январе 2019 года уроженка Бурятии разместила на сайте «Авито» объявление о содействие в регистрации мигрантам.
На объявление откликнулся уроженец Узбекистана, слабо говорящий на русском языке и не ориентирующийся в миграционном законодательстве. Он позвонил но номеру, девушка сообщила, что стоимость услуги составит 10 тысяч рублей.
При встрече иностранец передал ей свой паспорт и перевёл по реквизитам банковской карты деньги.
Через несколько дней собеседница связалась с мужчиной и потребовала от него выкуп за паспорт – ещё 10 тысяч рублей.
После задержания мошенница во всём призналась.
- Я разместила объявление на сайте «Авито» о том, что делаю временную регистрацию гражданам СНГ. Мне позвонил гражданин Узбекистана и попросил сделать ему временную регистрацию. Мы встретились с ним 24-го числа возле здания УФМС. Он передал 10 тысяч рублей и паспорт, чтобы поставить печать. Так как я не планировала ставить печать о регистрации, скрылась, - рассказала девушка в отделе полиции.
Оперативникам полицейский на ломаном русском подтвердил эту историю.
- Она паспорт забрала и деньги. Потом на звонки не отвечала. А затем позвонила и потребовала ещё 10 тысяч. Сказала: «Если до двух часов не вернёшься или на карту не скинешь денежки, я паспорт выкину в мусорку», - рассказал мужчина.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Однако мошенница отделалась наказанием в виде обязательных работ сроком на 200 часов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Кроме того, в пользу потерпевшего взыскано возмещение ущерба.
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