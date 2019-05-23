В Чите перед судом предстанет бывший глава Минсельхоза

Также к суду привлекут его бывшего заместителя



Прокуратура Забайкальского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших чиновников – министра сельского хозяйства региона и его заместителя. Они обвиняются в превышении должностных полномочий и воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности.



Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки в 2018 году. По версии следствия, в 2017 году министр сельского хозяйства Забайкальского края и его заместитель вмешались в деятельность 11 предпринимателей края, которые ранее получили через региональный фонд поддержки и развития агропромышленного комплекса субсидии из федерального бюджета для возмещения ущерба от засухи 2016 года. Чиновники инициировали принятие незаконного решения о досрочном погашении этих субсидий, что повлекло их изъятие у предпринимателей в общей сумме 12 млн. рублей, а также убытки в виде недополученного дохода на сумму свыше 21 млн. рублей.



В дальнейшем возвращённые суммы переданы через фонд аффилированным лицам в качестве кредитов на льготных условиях.



После вручения обвинительных заключений уголовное дело будет направлено для рассмотрения в Ингодинский районный суд г. Читы, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

