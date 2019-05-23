Иркутянин ограбил салон сотовой связи из-за безденежья

- Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения здания и близлежащей территории, опросили вероятных свидетелей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след вероятного нападавшего и его подельника, который, по версии оперативников, помог основному фигуранту на автомобиле покинуть место происшествия, – сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.











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В Иркутске сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, совершившего нападение на магазин цифровой техники в Ленинском районе. Преступник забралл дорогостоящие гаджеты.Сообщение о разбойном нападении в полицию поступило днём 20 мая. Неизвестный в маске с помощью газового баллончика, разбил витрину и взял пять дорогих смартфонов общей стоимостью 380 тысяч рублей, после чего сбежал.Налётчиками оказались 19-летние местные жители. Главного фигуранта поместили в изолятор временного содержания. Большая часть похищенных телефонов обнаружена и изъята оперативниками.Задержанный на допросе признался, что на преступление пошёл поскольку «нужны были деньги».Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Злоумышленникам грозит до 10 лет колонии, уточнили в Главном управлении МВД.