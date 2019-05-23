Житель Бурятии получили ожоги на пожаре в своём доме

Загорелся двухквартирный дом



22 мая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в одноэтажном двухквартирном жилом доме.



На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля дома, веранда. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.



В условиях сильной задымленности в течение 20 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части №52. В результате пожара повреждена крыша дома, веранда на общей площади 40 кв.м.



Один из жильцов получил термический ожог пламенем рук, спины, головы. Он был госпитализирован в отделение терапии центральной районной больницы в Таксимо.



Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

