Загорелся двухквартирный дом
22 мая в посёлке Таксимо Муйского района Бурятии произошёл пожар в одноэтажном двухквартирном жилом доме.
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горела кровля дома, веранда. Жильцы дома эвакуировались самостоятельно.
В условиях сильной задымленности в течение 20 минут работало звено газодымозащитной службы пожарной части №52. В результате пожара повреждена крыша дома, веранда на общей площади 40 кв.м.
Один из жильцов получил термический ожог пламенем рук, спины, головы. Он был госпитализирован в отделение терапии центральной районной больницы в Таксимо.
Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Житель Бурятии получили ожоги на пожаре в своём доме
Происшествия, Фото:
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