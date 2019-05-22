Житель Бурятии залез в дом, обокрал его и вставил стекло

В дом он проник, выставив стекло



21 мая в отдел полиции Бичурского района Бурятии обратилась 62-летняя жительница села Сахарный Завод с заявлением о краже. Женщина пояснила, что несколько дней из её гаража и дома украли бытовую технику и продукты из холодильника.



Хозяйка не сразу обратилась в полицию, думая, что вещи взял близкий родственник. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.



По горячим следам оперативники задержали неработающего 25-летнего, ранее не судимого сельчанина.



Он знал, что хозяйки нет, и проник в дом через окно. Совершив кражу, он вставил стекло на место и сбежал.



Возбуждено уголовно дело. Украденное изъято по месту жительства подозреваемого и возвращено владелице, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

