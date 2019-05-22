Из-за шалости детей в Бурятии сгорел сеновал

Всего в Бурятии за сутки потушили 31 пожар



Из-за шалости с огнём детей в селе Бичура загорелись надворные постройки. Огонь уничтожил сеновал на площади 64 кв. м., забор, а также сгорело 15 центнеров сена.



Также по причине неосторожного обращения с огнём накануне произошли загорания мусора в Тарбагатайском, Заиграевском, Бичурском, Тункинском, Мухоршибирском, Селенгинском районах. Возгорание травы зарегистрировано в Иволгинском районе.



В селе Новоильинск Заиграевского района сгорел гараж на площади 64 кв. м. Причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей.



По этой же причине в Тункинском районе в посёлке Нилова Пустынь загорелась котельная. Она была уничтожена огнём на площади 60 кв. м.



По неустановленным пока причинам в посёлке Онохой Заиграевского района сгорел бесхозный дом, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



