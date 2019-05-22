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Забайкалец получил 15 лет колонии за стрельбу в кафе

Забайкалец получил 15 лет колонии за стрельбу в кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он ранил двух молодых людей

В марте 2018 года в посёлке Вершино-Дарасунский в Забайкальском крае мужчина на своём мотоцикле, обгоняя машину, задел её. Водитель погнался за мотоциклистом. Но когда они доехали до пустынной дороги, байкер остановился, вытащил ружье и стал им угрожать водителю машины.

Через месяц мужчина с друзьями после распития алкоголя выехал и в соседнее село Верх-Усугли. В кафе у них произошла ссора с местными жителями. Мужчина достал обрез и выстрелил в воздух.

Затем, продолжая конфликт, он выстрелил в подходивших к нему трёх молодых людей. Двое из них получили огнестрельные ранения грудной клетки и левой половины живота. Медикам удалось спасти пострадавших.

Стрелявший мужчина скрылся с места преступления, но через несколько дней задержан в другом районе края и заключен под стражу.

В судебном заседании он отказался признавать свою вину, выдвинув версию о необходимой обороне.

Однако суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
суд стрельба умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
 
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