Самый высокий класс пожарной опасности установился в Бурятии

Пятый класс пожарной опасности введён в центральной части республики



За прошедшие сутки проводились работы по тушению девяти лесных пожаров в Бичурском, Заиграевском, Хоринском, Джидинском, Кижингинском, Мухоршибирском и Окинском районах Бурятии.



Из них на конец суток четыре очага ликвидировано, ещё два очага локализовано. Продолжаются работы по тушению одного очага в Бичурском районе и двух лесных пожаров в Хоринском районе.



В Бичурском районе проводятся работы по тушению лесного пожара недалеко от села Бичура. На данный момент лесная охрана работает по кромке лесного пожара. Площадь очага составляет около 27 га.



В Хоринском районе на тушении очагов работает более 140 человек из числа лесной охраны, и более 20 единиц тяжёлой и лесопожарной техники. На заседании оперативного штаба принято решение о привлечении дополнительных сил из числа лесопользователей Хоринского района.



В центральной части Бурятии установился самый высокий - пятый класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Доступ в лес сейчас ограничен. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

