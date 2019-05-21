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«Думала, что утушила, а на самом деле не утушила»: В Бурятии женщина устроила лесной пожар

«Думала, что утушила, а на самом деле не утушила»: В Бурятии женщина устроила лесной пожар
Происшествия, 
Она кинула непотушенную сигарету в сухую траву

20 мая в 15.20 часов в дежурную часть отдела полиции Заиграевского района поступило телефонное сообщение о лесном пожаре около посёлка Заиграево.

Пожар произошёл по вине 34-летней местной жительницы. Распивая алкоголь в лесу вместе с сожителем, женщина бросила непотушенный окурок на сухую траву.

- Думала, что утушила, а на самом деле не утушила. И всё там загорелось, потому что там сухостой был. Я даже не подумала, но вину свою признаю полностью, – рассказала виновница пожара.



Лесной пожар распространился на площади 0,5 гектаров. Пара попыталась потушить пожар самостоятельно, и когда это не удалось, вызвали помощь.

Ранее неоднократно судимый мужчина привлечён к административной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ – за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима. В отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее житель Селенгинского района Бурятии устроил лесной пожар, пытаясь согреться в лесу.
лесные пожары
 
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