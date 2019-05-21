В Черемхово мужчина сдёрнул украшения с подростков

Подозреваемого задержали по горячим следам



Накануне в дежурную часть полиции Черемхово поступило сообщение о том, что неизвестный в районе переулка Недогарова отнял имущество у двух подростков.



Оперативникам подростки пояснили, что во время прогулки к ним подбежал мужчина и сдёрнул украшения, после чего скрылся.



Сотрудникам уголовного розыска в кратчайшие сроки удалось установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.



Возбуждено уголовное дело о грабеже. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, сообщили в межмуниципальном отделе МВД России «Черемховский».

