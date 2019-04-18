В Улан-Удэ бойцы ММА подрались на дуэли взглядов

Сегодня, 18 апреля, в торговом центре FORUM состоялась официальная церемония взвешивания бойцов - участников международного турнира по ММА BFC-3 «Эра чемпионов». На дуэли взглядов не обошлось без ЧП. Так, потасовка случилась между бойцами титульного боя Артуром Арутюняном (Армения) и Аюром Галсановым (Бурятия).
Армянский боец слишком близко подступил к Аюру Галсанову на что, бурятский спортсмен его толкнул. В тот же момент Арутюнян нанёс пощёчину Галсанову. Разгорячившихся бойцов пришлось унимать организатору.
Ещё одна потасовка произошла между Баходиром Бакиевым (Узбекистан) и Базаром Жалсаповым (Бурятия). Узбекский боец толкнул уроженца Бурятии, на что Жалсапов лишь ухмыльнулся.
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля состоится турнир BFC-3 «Эра чемпионов». На соревнованиях представят 8 турниров, 4 из которых являются титульными боями. Во всех главных боях будут выступать представители Бурятии.
За титул чемпиона в полусреднем весе поспорят Алексей Иванов (Бурятия) и Бекхан Сибаев (Чечня). Титульный бой в полутяжёлом весе проведут Артём Мусин (Чита) против Константина Протопопова (Бурятия). Баходир Бакиев (Узбекистан) и Базар Жалсапов (Бурятия) устроят поединок за звание чемпиона в наилегчайшем весе. И в категории «лёгкий вес» зрители увидят выступление Артура Арутюняна (Армения) и Аюра Галсанова (Бурятия).
Также рейтинговые бои проведут Вадим Бусеев (Бурятия) и Батгэрэл Данаа (Монголия), Сергей Игумнов (Бурятия) и Вадим Сулейманов (Москва), Мурад Бакиев (Узбекистан) и Бадмацырен Доржиев (Бурятия). Ринг будет анонсировать ведущий Александр Загорский.