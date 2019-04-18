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В Улан-Удэ бойцы ММА подрались на дуэли взглядов

В Улан-Удэ бойцы ММА подрались на дуэли взглядов
Происшествия, 
Организаторам пришлось разнимать бойцов

Сегодня, 18 апреля, в торговом центре FORUM состоялась официальная церемония взвешивания бойцов - участников международного турнира по ММА BFC-3 «Эра чемпионов». На дуэли взглядов не обошлось без ЧП. Так, потасовка случилась между бойцами титульного боя Артуром Арутюняном (Армения) и Аюром Галсановым (Бурятия).

Армянский боец слишком близко подступил к Аюру Галсанову на что, бурятский спортсмен его толкнул. В тот же момент Арутюнян нанёс пощёчину Галсанову. Разгорячившихся бойцов пришлось унимать организатору.

Ещё одна потасовка произошла между Баходиром Бакиевым (Узбекистан) и Базаром Жалсаповым (Бурятия). Узбекский боец толкнул уроженца Бурятии, на что Жалсапов лишь ухмыльнулся.



Как сообщал «Байкал-Daily», 19 апреля состоится турнир BFC-3 «Эра чемпионов». На соревнованиях представят 8 турниров, 4 из которых являются титульными боями. Во всех главных боях будут выступать представители Бурятии.

За титул чемпиона в полусреднем весе поспорят Алексей Иванов (Бурятия) и Бекхан Сибаев (Чечня). Титульный бой в полутяжёлом весе проведут Артём Мусин (Чита) против Константина Протопопова (Бурятия). Баходир Бакиев (Узбекистан) и Базар Жалсапов (Бурятия) устроят поединок за звание чемпиона в наилегчайшем весе. И в категории «лёгкий вес» зрители увидят выступление Артура Арутюняна (Армения) и Аюра Галсанова (Бурятия).

Также рейтинговые бои проведут Вадим Бусеев (Бурятия) и Батгэрэл Данаа (Монголия), Сергей Игумнов (Бурятия) и Вадим Сулейманов (Москва), Мурад Бакиев (Узбекистан) и Бадмацырен Доржиев (Бурятия). Ринг будет анонсировать ведущий Александр Загорский.

спорт смешанные единоборства
 
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