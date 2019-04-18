В Улан-Удэ бойцы ММА подрались на дуэли взглядов

Ещё одна потасовка произошла между Баходиром Бакиевым (Узбекистан) и Базаром Жалсаповым (Бурятия). Узбекский боец толкнул уроженца Бурятии, на что Жалсапов лишь ухмыльнулся.

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