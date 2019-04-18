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В Забайкалье двое парней ночью обчистили магазин

В Забайкалье двое парней ночью обчистили магазин
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Они вытащили продукты, алкоголь и сигареты

В минувшую среду в отделение полиции по Дульдургинскому району Забайкальского края обратилась владелица продуктового магазина. Ночью неизвестные украли из помещения продукты, алкоголь и сигареты.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что двое молодых людей проникли в магазин, отжав оконную раму. В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС обратили внимание на молодого человека, который вызвал подозрение. Досмотрев его, полицейские обнаружили у него продовольственные товары.

Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в краже.

Второго вора стражи порядка задержали по месту жительства.

Ущерб, причинённый магазину, заявительница оценила в 150 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
кража
 
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