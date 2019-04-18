В Забайкалье двое парней ночью обчистили магазин

Они вытащили продукты, алкоголь и сигареты



В минувшую среду в отделение полиции по Дульдургинскому району Забайкальского края обратилась владелица продуктового магазина. Ночью неизвестные украли из помещения продукты, алкоголь и сигареты.



Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что двое молодых людей проникли в магазин, отжав оконную раму. В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС обратили внимание на молодого человека, который вызвал подозрение. Досмотрев его, полицейские обнаружили у него продовольственные товары.



Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в краже.



Второго вора стражи порядка задержали по месту жительства.



Ущерб, причинённый магазину, заявительница оценила в 150 тысяч рублей.



В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

