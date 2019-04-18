Они вытащили продукты, алкоголь и сигареты
В минувшую среду в отделение полиции по Дульдургинскому району Забайкальского края обратилась владелица продуктового магазина. Ночью неизвестные украли из помещения продукты, алкоголь и сигареты.
Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, выяснили, что двое молодых людей проникли в магазин, отжав оконную раму. В ходе патрулирования улиц сотрудники ППС обратили внимание на молодого человека, который вызвал подозрение. Досмотрев его, полицейские обнаружили у него продовольственные товары.
Подозреваемый был доставлен в отдел полиции, где признался в краже.
Второго вора стражи порядка задержали по месту жительства.
Ущерб, причинённый магазину, заявительница оценила в 150 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Забайкалье двое парней ночью обчистили магазин
Происшествия, Фото:
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