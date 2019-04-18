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Усольчанин украл пристёгнутый велосипед из подъезда

Усольчанин украл пристёгнутый велосипед из подъезда
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вор приходил в гости к знакомому

Накануне в дежурную часть Усолья-Сибирского в Иркутской области поступило сообщение о краже горного велосипеда.

Велосипед хранился в подъезде многоквартирного дома по улице Интернациональная. Велосипед был пристёгнут к металлической решётке замком-тросиком. Но это не остановило вора.

- Стражи порядка установили возможную причастность к данному происшествию мужчины, который заходил в подъезд в гости к своему знакомому и заметил чужой велосипед, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В преступлении подозревается 19-летний местный житель, молодой человек ранее судим за схожее преступление. Похищенный велосипед изъяли и вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Кроме того, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу аналогичное уголовное дело, возбужденное также по факту кражи велосипеда из подъезда. В этом случае подозревается в совершении хищения 38-летний усольчанин.

Другая потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о пропаже сумки. Всего на несколько минут оставила она сумку с деньгами и сотовым телефоном на перилах лестницы в подъезде, чтобы вынести коляску с ребёнком на улицу, а когда вернулась, то не обнаружила своих вещей.

К преступлению оказался причастен 30-летний сосед женщины. Часть украденного потерпевшей вернули, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.

кража
 
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