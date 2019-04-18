Вор приходил в гости к знакомому
Накануне в дежурную часть Усолья-Сибирского в Иркутской области поступило сообщение о краже горного велосипеда.
Велосипед хранился в подъезде многоквартирного дома по улице Интернациональная. Велосипед был пристёгнут к металлической решётке замком-тросиком. Но это не остановило вора.
- Стражи порядка установили возможную причастность к данному происшествию мужчины, который заходил в подъезд в гости к своему знакомому и заметил чужой велосипед, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В преступлении подозревается 19-летний местный житель, молодой человек ранее судим за схожее преступление. Похищенный велосипед изъяли и вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ «Кража».
Кроме того, в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу аналогичное уголовное дело, возбужденное также по факту кражи велосипеда из подъезда. В этом случае подозревается в совершении хищения 38-летний усольчанин.
Другая потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о пропаже сумки. Всего на несколько минут оставила она сумку с деньгами и сотовым телефоном на перилах лестницы в подъезде, чтобы вынести коляску с ребёнком на улицу, а когда вернулась, то не обнаружила своих вещей.
К преступлению оказался причастен 30-летний сосед женщины. Часть украденного потерпевшей вернули, уточнили в ГУ МВД по Иркутской области.
Усольчанин украл пристёгнутый велосипед из подъезда
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они вытащили продукты, алкоголь и сигареты
Вор приходил в гости к знакомому
Матери двоих детей дали условный срок
Он вошёл через открытую дверь в квартиру пожилой женщины
ЧП произошло во время ремонтных работ на дороге
Авария произошла на мокрой дороге
В Улан-Удэ вора поймали, когда он пил на скамейке
Она нашла его, выходя из маршрутки
Под Новый год мужчина жестоко убил жителя Вихоревки
За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили четыре очага возгорания
Мужчина купил наркотики в Интернете
Он требовал от женщины деньги
Высокопоставленный чиновник скончался в возрасте 69 лет
Ему удалось украсть порядка 40 тысяч рублей
Воровка знала, что пожилая женщина страдает расстройством памяти