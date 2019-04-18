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Иркутянка едва не убила сожителя в день его рождения

Иркутянка едва не убила сожителя в день его рождения
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Матери двоих детей дали условный срок

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении 28-летней уроженки Читинской области, причинившей тяжкий вред здоровью своему сожителю.

В тот день девушка приехала с сожителем, у которого был день рождения, в гости к матери. Во время застолья между влюблёнными произошла перепалка, звучали взаимные оскорбления. Избегая конфликта, мужчина решил уехать домой, но девушка остановила его. Она толкнула пьяного сожителя, и он упал.

- Возмущённый её поведением мужчина схватил гражданскую супругу рукой за горло и прижал к стенке. В ответ незадачливая супруга, схватив то, что попало под руку, а попал под руку кухонный нож, нанесла любимому удары в область левого плеча и в живот, причинив ему тяжкий вред здоровью опасный для жизни, - сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Иркутска.

Увидев кровь, пьяные возлюбленные, чтобы избежать наказания, придумали историю с нападением неизвестных на мужчину на улице. Нож спрятали они возле теплицы. Но собранные доказательства заставили пару рассказать правду.

Смягчающими обстоятельствами стали находящиеся на иждивении двое детей у подсудимой, чистосердечное признание, оказание медицинской помощи потерпевшему, а также аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления.

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы, условно, с испытательным сроком 4 года.

Приговор вступил в законную силу, уточнили в Октябрьском районном суде Иркутска.


причинение тяжкого вреда здоровью
 
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