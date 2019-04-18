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В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности

В Иркутской области раскрыли убийство 12-летней давности
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Под Новый год мужчина жестоко убил жителя Вихоревки

В Иркутской области раскрыли преступление 12-летней давности. Убийство жителя города Вихоревки было совершено за несколько часов до наступления Нового года 2007 года.

Трагедия разыгралась во дворе дома административного центра Братского района на почве личных неприязненных отношений.

- В ходе конфликта неизвестный несколько раз ударил ножом мужчину, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В пресс-службе областного Следкома поясняют, что обвиняемый ещё и избил жертву металлической трубой. Тогда установить личность подозреваемого не удалось. А избитый мужчина скончался на следующий день в больнице.

Спустя десятилетия удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 54-летний житель Братского района. Оказалось, что после убийства задержанный уже попадал в поле зрения органов внутренних дел, но весомых доказательств его причастности к совершению преступления на тот момент не было, уточняют в МВД.

Следователь СКР предъявил обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчина дал признательные показания и показал, как совершал преступление.

Мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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