За прошедшие сутки в лесах Бурятии обнаружили четыре очага возгорания
Они зафиксированы в Бичурском, Заиграевском, Кяхтинском, Мухоршибирском районах, также один очаг в Тункинском национальном парке. Три из них были ликвидированы вчера в течение первых часов после обнаружения. Ещё два очага в Бичурском и Мухоршибирском районах по состоянию на 0.00 часов 18 апреля локализованы. Сейчас проводятся работы по их дотушиванию, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.
Всего в тушении за сутки было задействовано 80 человек из числа лесной охраны и лесопользователей, привлечено 16 единиц тяжелой и лесопожарной техники.
С 18 апреля в связи с повышением класса пожарной опасности начинается авиамониторинг лесных пожаров территорий Улан-Удэнского, Бичурского, Закаменского авиаотделений.
В Бурятии введён особый противопожарный режим, в связи с чем доступ в лес ограничен. Запрещено пребывание граждан в лесах за исключением мест массового посещения граждан. Запрещено разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ на землях всех категорий.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии тушат два лесных пожара
Происшествия, Фото:
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