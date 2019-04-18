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Психбольной с ножом напал на пенсионерку в Улан-Удэ

Психбольной с ножом напал на пенсионерку в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Он требовал от женщины деньги

Вечером 17 апреля к улан-удэнским полицейским обратилась 56-летняя женщина. Она сообщила, что на неё на улице Гастелло напал неизвестный, когда она возвращалась домой с работы. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему деньги.

Свидетелем стал 49-летний прохожий. Услышав женские крики, он ринулся на помощь и спас горожанку. Испуганный нападавший сбежал.

Приехавшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудованы ближайшие организации и торговые точки.

На кадрах одной из них подозреваемого узнал участковый уполномоченный полиции. Им оказался 37-летний местный житель, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Его задержали в собственной квартире, а нож изъяли. Сейчас мужчина находится в медучреждении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
разбой
 
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