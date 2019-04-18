Психбольной с ножом напал на пенсионерку в Улан-Удэ

Он требовал от женщины деньги



Вечером 17 апреля к улан-удэнским полицейским обратилась 56-летняя женщина. Она сообщила, что на неё на улице Гастелло напал неизвестный, когда она возвращалась домой с работы. Угрожая ножом, он потребовал отдать ему деньги.



Свидетелем стал 49-летний прохожий. Услышав женские крики, он ринулся на помощь и спас горожанку. Испуганный нападавший сбежал.



Приехавшие на место происшествия полицейские опросили свидетелей, просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которыми оборудованы ближайшие организации и торговые точки.



На кадрах одной из них подозреваемого узнал участковый уполномоченный полиции. Им оказался 37-летний местный житель, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере и ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством.



Его задержали в собственной квартире, а нож изъяли. Сейчас мужчина находится в медучреждении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

