Высокопоставленный чиновник скончался в возрасте 69 лет
Ушёл из жизни первый заместитель руководителя администрации губернатора Забайкальского края Сергей Трофимов. Он умер 17 апреля на 70-м году жизни, сообщили в краевом правительстве. Издание ZAB.RU уточняет, что Сергей Трофимов скоропостижно скончался прямо на рабочем месте.
Справка:
Сергей Трофимов 5 октября 1949 года родился в городе Хилок Забайкальского края. Окончил Новосибирскую высшую партийную школу.
Трудовую деятельность начал с работы в Оленгуйском лесопромкомбинате в 1967 году. С 1985 года занимал различные, в том числе руководящие должности в партийных органах власти. С 1990 по 1996 годы работал первым заместителем председателя Читинского районного совета – председателем исполкома районного совета народных депутатов, главой администрации Читинского района.
В 1996 году Сергей Трофимов перешёл на должность заместителя главы администрации Читинской области по государственно-правовым вопросам и кадрам. В 2007 году Сергею Борисовичу было присвоено почётное звание заслуженного государственного служащего Читинской области. В 2008-2013 годах был председателем комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Забайкальского края.
С конца 2016 года занимал должность первого заместителя руководителя администрации губернатора Забайкальского края.
Был награждён почётной грамотой правительства Российской Федерации, медалью за заслуги перед Читинской областью, знаком отличия «За усердие на благо Забайкальского края», многими другими наградами федерального и регионального значения.
Замглавы администрации губернатора Забайкальского края умер на рабочем месте
Происшествия, Фото:
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