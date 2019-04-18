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Улан-удэнец снял золото со спящей женщины
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчину приговорили к двум годам «строгача»

В январе 2019 года 43-летний улан-удэнец воспользовался тем, что его знакомая крепко уснула, и обокрал её. Он снял с неё золотые серьги, золотое и два серебряных кольца, после этого сбежал. Ущерб составил 35 500 рублей.

Его действия суд квалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

- При назначении наказания в качестве смягчающих наказание обстоятельств, суд учитывал признание вины, раскаяние в содеянном, способствование раскрытию и расследованию преступления, розыску имущества, болезненное состояние здоровья и инвалидность отца, а также возмещение ущерба потерпевшей и принесение извинений последней, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.

Отягчающим обстоятельством стал рецидив преступлений.

Суд признал его виновным и приговорил к двум годам колонии строгого режима.

Посчитав назначенное наказание чрезмерно строгим, осуждённый и его защитник подали апелляционные жалобы в Верховный суд Бурятии. Однако апелляционным постановлением приговор оставлен без изменения, жалобы осуждённого и его защитника – без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.
кража
 
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