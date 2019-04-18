В Бурятии вырубили лес на три миллиона рублей

Происшествия, Фото: из архива

Возбуждены уголовные дела



В Бичурском районе Бурятии обнаружили крупные нелегальные рубки.



Выявлены два факта незаконных рубок 66 сосен в Потанинском участковом лесничестве Буйского лесничества общим объёмом 60 кубических метров. Ущерб составил 605 тысяч рублей.



В Бичурском сельском участковом лесничестве Бичурского лесничества незаконно вырубили 88 сосен объёмом 79 кубических метров. Ущерб составил 2,8 миллионов рублей (с учётом изменившегося порядка расчёта ущерба, причинённого незаконной рубкой, с 1 января 2019 года).



Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».



Проводится предварительное следствие, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

