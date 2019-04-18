Возбуждены уголовные дела
В Бичурском районе Бурятии обнаружили крупные нелегальные рубки.
Выявлены два факта незаконных рубок 66 сосен в Потанинском участковом лесничестве Буйского лесничества общим объёмом 60 кубических метров. Ущерб составил 605 тысяч рублей.
В Бичурском сельском участковом лесничестве Бичурского лесничества незаконно вырубили 88 сосен объёмом 79 кубических метров. Ущерб составил 2,8 миллионов рублей (с учётом изменившегося порядка расчёта ущерба, причинённого незаконной рубкой, с 1 января 2019 года).
Возбуждены три уголовных дела по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
Проводится предварительное следствие, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии вырубили лес на три миллиона рублей
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 18.04.2019
Тело обнаружили на пятиметровой глубине
Происшествия, 18.04.2019
Пожар тушили несколько часов. ВИДЕО
Она сообщила о ворах хозяйке, а та – полиции
По горячим следам его задержали за несколько минут
Ущерб составил более 300 тысяч
Возбуждено уголовное дело
Незаконно уволенная девушка не может добиться справедливости
Хулигану грозит до 5 лет колонии
Среди нападавших есть женщина
Они продавали наркотики через Интернет
Спасатели поймали дикое животное и доставили в зоопарк
Задержанным по 20 и 59 лет
Он проникал в вагоны во время стоянки поездов
Ему назначили штраф
Молодые люди пытались угнать «Жигули» и сломали жалюзи магазины