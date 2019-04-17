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В Бурятии украли 10 тонн топлива «РЖД»

В Бурятии украли 10 тонн топлива «РЖД»
Происшествия, 
Ущерб составил более 300 тысяч

12 апреля Верховный суд Бурятии в апелляционном порядке пересмотрел приговор в отношении двух мужчин, укравших топливо с железной дороги.

Один из них, используя служебное положение, организовал кражу принадлежащего ОАО «РЖД» дизельного топлива в крупном размере. Стоимость украденного превысила 300 тысяч рублей.

Топливо было вверено бригадиру топливного склада базы топлива станции Северобайкальск. Бригадир, также используя своё служебное положение, украл более 10 тонн дизельного топлива.

- Вина осуждённых, вопреки позиции об отсутствии в их действиях состава преступления, была установлена судом на основании совокупности доказательств, представленных стороной обвинения, - сообщает пресс-служба Верховного суда Бурятии.

Суд приговорил мужчин к условному сроку, при этом лишив обоих права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях, а также в коммерческих организациях с участием в уставном капитале государства, муниципального образования сроком 2 года.

Кроме того, один из осуждённых обязан возместить ущерб. Иначе условное наказание будет заменено реальным.
растрата кража
 
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