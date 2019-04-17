Читинцы своровали 200 железнодорожных накладок

Возбуждено уголовное дело



16 апреля в Чите полицейские задержали подозреваемых в краже 200 железнодорожных накладок на станции Рудник Кадала. Ущерб составил 40 тысяч рублей.



Сотрудники полиции на железнодорожном участке станции Рудник обнаружили автомашину «Тойота Марк-2» и группу молодых людей. Они были задержаны и доставлены в полицию. Во время досмотра в автомобиле обнаружены фрагменты металлических креплений железнодорожных путей. От задержанных получены признательные показания в краже.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Часть похищенного изъята. Полицейские проводят проверку задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



