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Читинцы своровали 200 железнодорожных накладок

Читинцы своровали 200 железнодорожных накладок
Происшествия, 
Возбуждено уголовное дело

16 апреля в Чите полицейские задержали подозреваемых в краже 200 железнодорожных накладок на станции Рудник Кадала. Ущерб составил 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции на железнодорожном участке станции Рудник обнаружили автомашину «Тойота Марк-2» и группу молодых людей. Они были задержаны и доставлены в полицию. Во время досмотра в автомобиле обнаружены фрагменты металлических креплений железнодорожных путей. От задержанных получены признательные показания в краже.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража». Часть похищенного изъята. Полицейские проводят проверку задержанных на причастность к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

кража
 
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