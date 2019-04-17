В Бурятии буйные посетители кафе напали на полицейских

Среди нападавших есть женщина



В Курумкане в ночь с 13 на 14 апреля посетители кафе напали на стражей порядка.



В точке общепита отдыхали две компании, одна из которых отмечала рождение ребёнка. В какой-то момент между компаниями произошла драка - инициатор конфликта начал избивать девушку. Работники заведения нажали тревожную кнопку, и по сигналу прибыли сотрудники Росгвардии.



Остановить драку сразу не удалось. Наиболее агрессивные мужчины нанесли удары росгвардейцу, и тогда на помощь поспешили полицейские. Сотрудники полиции попытались усмирить буянов, но и их драчуны не послушались и применили насилие.



В результате инцидента пострадали один сотрудник Росгвардии и два полицейских.



- Возбуждено два уголовных дела по 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» - по факту нападения на сотрудника Росгвардии и на сотрудников полиции, - сообщил «Байкал-Daily» старший следователь Баргузинского межрайонного следственного отдела СУС России по Бурятии Егор Василенко.



Четверо нападавших задержаны. Ими оказались трое мужчин и одна женщина. 23-летний молодой человек и 31-летняя женщина находятся под подпиской о невыезде. Ранее они не были судимы.



Ещё двое сельчан, 25 и 28 лет, арестованы. Они ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы.



