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В Бурятии буйные посетители кафе напали на полицейских

В Бурятии буйные посетители кафе напали на полицейских
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди нападавших есть женщина

В Курумкане в ночь с 13 на 14 апреля посетители кафе напали на стражей порядка.

В точке общепита отдыхали две компании, одна из которых отмечала рождение ребёнка. В какой-то момент между компаниями произошла драка - инициатор конфликта начал избивать девушку. Работники заведения нажали тревожную кнопку, и по сигналу прибыли сотрудники Росгвардии.

Остановить драку сразу не удалось. Наиболее агрессивные мужчины нанесли удары росгвардейцу, и тогда на помощь поспешили полицейские. Сотрудники полиции попытались усмирить буянов, но и их драчуны не послушались и применили насилие.

В результате инцидента пострадали один сотрудник Росгвардии и два полицейских.

- Возбуждено два уголовных дела по 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» - по факту нападения на сотрудника Росгвардии и на сотрудников полиции, - сообщил «Байкал-Daily» старший следователь Баргузинского межрайонного следственного отдела СУС России по Бурятии Егор Василенко.

Четверо нападавших задержаны. Ими оказались трое мужчин и одна женщина. 23-летний молодой человек и 31-летняя женщина находятся под подпиской о невыезде. Ранее они не были судимы.

Ещё двое сельчан, 25 и 28 лет, арестованы. Они ранее были судимы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Один из них недавно освободился из мест лишения свободы.

насилие в отношении представителя власти
 
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