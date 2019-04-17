В Иркутской области осудили шесть наркодилеров

Они продавали наркотики через Интернет
В декабре 2016 года житель Тайшета организовал преступную группу для сбыта наркотиков на территории Красноярского края и Иркутской области. В группировку вошли шесть человек: трое мужчин и трое женщин.
С помощью Интернета организатор преступной группы разработал схему, исключающую визуальный контакт сбытчиков и покупателей. Он разработал специфические правила поведения, способы связи, определил методы конспирации, размер денежного вознаграждения, систему поощрений и наказаний.
В Интернете мужчина разместил информацию о видах синтетических наркотиках, ценах на них, способах оплаты.
Деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции в ноябре 2017 года. Из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотиков.
Уголовное дело в отношении организатора преступной группы было выделено в отдельное производство, так как он согласился сотрудничать со следствием.
В декабре 2018 года Тайшетский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Остальным членам ОПГ суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет. Отбывать наказание им определено в исправительных колониях строгого и общего режимов, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
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