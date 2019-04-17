17 Апреля

16 Апреля

Популярное

В Иркутской области осудили шесть наркодилеров

В Иркутской области осудили шесть наркодилеров
Происшествия, 
Они продавали наркотики через Интернет

В декабре 2016 года житель Тайшета организовал преступную группу для сбыта наркотиков на территории Красноярского края и Иркутской области. В группировку вошли шесть человек: трое мужчин и трое женщин.

С помощью Интернета организатор преступной группы разработал схему, исключающую визуальный контакт сбытчиков и покупателей. Он разработал специфические правила поведения, способы связи, определил методы конспирации, размер денежного вознаграждения, систему поощрений и наказаний.

В Интернете мужчина разместил информацию о видах синтетических наркотиках, ценах на них, способах оплаты.

Деятельность организованной преступной группы была пресечена сотрудниками полиции в ноябре 2017 года. Из незаконного оборота изъято более 1 кг синтетических наркотиков.

Уголовное дело в отношении организатора преступной группы было выделено в отдельное производство, так как он согласился сотрудничать со следствием.

В декабре 2018 года Тайшетский городской суд приговорил его к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства. Остальным членам ОПГ суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 12 лет. Отбывать наказание им определено в исправительных колониях строгого и общего режимов, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
суд наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Забежавшую в Читу косулю покусали собаки
Забежавшую в Читу косулю покусали собаки
Происшествия, 17.04.2019
Спасатели поймали дикое животное и доставили в зоопарк
Улан-удэнец осуждён за кражи в пассажирских поездах
Улан-удэнец осуждён за кражи в пассажирских поездах
Происшествия, 17.04.2019
Он проникал в вагоны во время стоянки поездов
«Нельзя напиваться до такой степени»: В Иркутской области задержали хулиганов
«Нельзя напиваться до такой степени»: В Иркутской области задержали хулиганов
Происшествия, 17.04.2019
Молодые люди пытались угнать «Жигули» и сломали жалюзи магазины
69-летняя жительница Бурятии стащила кошелёк
69-летняя жительница Бурятии стащила кошелёк
Происшествия, 17.04.2019
Она присвоила кошелёк, оставленный в супермаркете
В Бурятии сгорели нежилое здание и частная котельная
В Бурятии сгорели нежилое здание и частная котельная
Происшествия, 17.04.2019
Всего за 16 апреля в республике произошло 20 пожаров
В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража
В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража
Происшествия, 17.04.2019
В результате ЧП был повреждён кузов машины
Все лесные пожары потушили в Бурятии
Все лесные пожары потушили в Бурятии
Происшествия, 17.04.2019
В Кижингинском, Селенгинском, Тункинском районах горели леса

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Сергей Жамцаев
Сергей Жамцаев
Директор центра социальной адаптации «Шанс»
Как мы отпраздновали Сагаалган
25.02.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Бесконечные танцы
27.12.2018
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Новогодний подарок. Продлить жизнь!
17.12.2018
Загрузка...
^