Забежавшую в Читу косулю покусали собаки

Спасатели поймали дикое животное и доставили в зоопарк



Накануне в один из районов Читы из леса забежала косуля. Дикое животное покусали и загнали собаки.



Утром 17 апреля спасателям Поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» поступило сообщение о нахождении раненого дикого животного в районе Смоленского кольца.



- По прибытии к месту вызова, спасатели возле забора частного сектора обнаружили сибирскую косулю, на теле которой была видна кровь. С помощью специальной петли для отлова животных спасатели поймали животное и транспортировали его в городской зоопарк, где животному оказали первую помощь, - сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

