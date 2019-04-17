Спасатели поймали дикое животное и доставили в зоопарк
Накануне в один из районов Читы из леса забежала косуля. Дикое животное покусали и загнали собаки.
Утром 17 апреля спасателям Поисково-спасательной службы ГУ «Забайкалпожспас» поступило сообщение о нахождении раненого дикого животного в районе Смоленского кольца.
- По прибытии к месту вызова, спасатели возле забора частного сектора обнаружили сибирскую косулю, на теле которой была видна кровь. С помощью специальной петли для отлова животных спасатели поймали животное и транспортировали его в городской зоопарк, где животному оказали первую помощь, - сообщили в пресс-службе департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.
Забежавшую в Читу косулю покусали собаки
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