В Петербурге поймали карманников-гастролёров из Бурятии

Задержанным по 20 и 59 лет



В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска по «горячим» следам раскрыли кражу смартфона. Она привела полицию на след организованной группы карманников из Бурятии.



- 15 апреля в помещении супермаркета на Садовой улице, 43, у 38-летней посетительницы был похищен смартфон «Самсунг» за 21 тысячу рублей. Сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух граждан по подозрению в данном преступлении. Одному из задержанных 20 лет, второму – 59 лет, оба жители Бурятии. Похищенное изъято, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.



По версии полиции, они входят в организованную группу «карманников-гастролеров». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды преступлений задержанных и их соучастники.



Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Оба подозреваемых задержаны.



