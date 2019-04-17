Задержанным по 20 и 59 лет
В Санкт-Петербурге оперативники уголовного розыска по «горячим» следам раскрыли кражу смартфона. Она привела полицию на след организованной группы карманников из Бурятии.
- 15 апреля в помещении супермаркета на Садовой улице, 43, у 38-летней посетительницы был похищен смартфон «Самсунг» за 21 тысячу рублей. Сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами Управления уголовного розыска ГУ МВД России задержали двух граждан по подозрению в данном преступлении. Одному из задержанных 20 лет, второму – 59 лет, оба жители Бурятии. Похищенное изъято, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
По версии полиции, они входят в организованную группу «карманников-гастролеров». В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все эпизоды преступлений задержанных и их соучастники.
Ранее было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Оба подозреваемых задержаны.
В Петербурге поймали карманников-гастролёров из Бурятии
Происшествия, Фото:
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