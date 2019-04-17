Ему назначили штраф
Читинец пытался дать взятку в сумме 2 тысяч рублей командиру взвода патрульно-постовой службы Читинского ЛО МВД России на транспорте. Таким образом мужчина хотел добиться прекращения дальнейшего разбирательства по факту совершения им преступления и не составления в отношении него рапорта.
- Приговором мирового судьи судебного участка № 19 Центрального района Читы местный житель признан виновным в публичном оскорблении представителя власти и покушении на дачу взятки, – сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворён гражданский иск командира взвода патрульно-постовой службы на сумму 5 тысяч рублей.
Читинца осудили за дачу взятки полицейскому
Происшествия, Фото:
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