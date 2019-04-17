Всего за 16 апреля в республике произошло 20 пожаров
За прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировали 20 пожаров, 11 из которых произошли в районах республики. Об этом сообщила пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.
Пожар повышенной сложности произошёл в селе Турка Прибайкальского района. Объектом пожара стало нежилое дощатое здание, с расположенной внутри баней. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны здание горело полностью. К тушению было привлечено 7 человек личного состава и 3 единицы спецтехники. В результате здание сгорело полностью на площади 90 кв.м.
Предположительной причиной пожара послужило неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Вероятно, по этой же причине возник пожар в котельной жилого дома в ДНТ «Солнечный» Заиграевского района. На момент прибытия пожарных из котельной шёл дым. В результате пожара огнём уничтожена котельная полностью на площади 20 кв.м., повреждена крыша дома на площади 30 кв.м.
По причине неосторожного обращения с огнём возникли загорания травы и мусора. Возгорания сухой растительности произошли в Мухоршибирском, Заиграевском и Иволгинском районах. Всего огнём уничтожено свыше 4,5 га травы. Загорания мусора зарегистрированы в Прибайкальском, Бичурском и в Иволгинском районах. Всего сгорел мусор на площади 175 кв.м.
Также в Бурятии 16 апреля, как сообщал «Байкал-Daily», пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража.
В Бурятии сгорели нежилое здание и частная котельная
Происшествия, Фото:
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