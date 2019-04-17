В Забайкалье в ДТП погибли девушка-водитель и пассажир

Девушка скончалась в больнице
Вечером 14 апреля в Забайкальском крае произошло смертельное ДТП на автодороге Кадала-Аэропорт.
- Водитель автомобиля «Toyota Mark» не справился с управлением и съехал с дороги. Спасатели, срезав крышу автомобиля, извлекли из автомобиля пострадавшую девушку-водителя, а также труп мужчины, - сообщает пресс-служба «Забайкалпожспас».
Девушка скончалась в больнице. Об этом сообщает издание Заб.Ру.
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