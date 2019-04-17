Он угнал «Ладу Оку»
В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне. О пропаже «Лады Оки» заявила жительница села Богдановка. Машина была припаркована во дворе дома.
Полицейские обнаружили машину с техническими повреждениями недалеко от места преступления. Эксперт-криминалист изъял следы, оставленные угонщиком. Вскоре личность преступника была установлена. Он был задержан у себя дома пьяным.
Сотрудники полиции выяснили, что мужчина завёл машину, соединив провода для того, чтобы прокатиться по селу.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Пьяный забайкалец угнал машину, чтобы покататься
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