Пьяный забайкалец угнал машину, чтобы покататься

Он угнал «Ладу Оку»



В Забайкальском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в угоне. О пропаже «Лады Оки» заявила жительница села Богдановка. Машина была припаркована во дворе дома.



Полицейские обнаружили машину с техническими повреждениями недалеко от места преступления. Эксперт-криминалист изъял следы, оставленные угонщиком. Вскоре личность преступника была установлена. Он был задержан у себя дома пьяным.



Сотрудники полиции выяснили, что мужчина завёл машину, соединив провода для того, чтобы прокатиться по селу.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Незаконное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

