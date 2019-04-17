Она присвоила кошелёк, оставленный в супермаркете
На пульт централизованной охраны в посёлке Селенгинск поступил сигнал из супермаркета. Прибывшим на место правоохранителям женщина рассказала, что два часа назад, совершая покупки, забыла кошелёк на прилавке.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, стражи порядка установили, что неизвестная, заметив оставленный кошелёк, положила его себе в сумку и вышла из магазина.
В ходе расследования была установлена личность подозреваемой, которой оказалась 69-летняя пенсионерка. На момент задержания женщина была дома. Наряд вневедомственной охраны доставил пенсионерку в отдел полиции.
Кошелёк с 3 тысячами рублей и банковскими картами был изъят и возвращён владелице.
В отношении пенсионерки возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Бурятии.
69-летняя жительница Бурятии стащила кошелёк
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