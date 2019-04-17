В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража

В результате ЧП был повреждён кузов машины



16 апреля пожарным поступил звонок о загорании гаража в селе Новольинск Заиграевского района Бурятии.



На момент прибытия пожарного расчёта гараж горел полностью. Пожарными из пылающего строения был спасён автомобиль.



- В результате пожара огнём уничтожен гараж полностью на площади 72 кв.м., повреждён кузов грузового автомобиля на площади 2 кв.м. Предположительно загорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба Республиканское агентство ГО и ЧС.

