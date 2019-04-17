В результате ЧП был повреждён кузов машины
16 апреля пожарным поступил звонок о загорании гаража в селе Новольинск Заиграевского района Бурятии.
На момент прибытия пожарного расчёта гараж горел полностью. Пожарными из пылающего строения был спасён автомобиль.
- В результате пожара огнём уничтожен гараж полностью на площади 72 кв.м., повреждён кузов грузового автомобиля на площади 2 кв.м. Предположительно загорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба Республиканское агентство ГО и ЧС.
В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Завершилась операция «Контрафакт»
Мужчина уверял на суде, что убивать не хотел
Убийство произошло на арендованной квартире
В городе отмечается рост случаев мошенничества
Столкнулись три «Тойоты»
ЧП произошло на Гусином озере
Друзья ночевали на даче
Суммы, которой ему дала виновница аварии, оказалось мало
Во время приготовления наркотика его «застукали» полицейские
Поиски второго рыбака продолжаются
Городская станция по борьбе с болезнями животных помогла определить владельца домашнего питомца
В этом ему посодействовала прокуратура
Прокуратура предостерегла пользователя сети от возможного распространения экстремистских материалов
Теперь братья предстанут перед судом
ДТП произошло сегодня днём