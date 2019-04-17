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В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража

В Бурятии пожарные спасли автомобиль из пылающего гаража
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В результате ЧП был повреждён кузов машины

16 апреля пожарным поступил звонок о загорании гаража в селе Новольинск Заиграевского района Бурятии.

На момент прибытия пожарного расчёта гараж горел полностью. Пожарными из пылающего строения был спасён автомобиль.

- В результате пожара огнём уничтожен гараж полностью на площади 72 кв.м., повреждён кузов грузового автомобиля на площади 2 кв.м. Предположительно загорание произошло из-за нарушения правил монтажа электрооборудования, - сообщает пресс-служба Республиканское агентство ГО и ЧС.
пожар
 
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