В Кижингинском, Селенгинском, Тункинском районах горели леса
15 апреля на территории Бурятии были обнаружены 4 лесных пожара – в Кижингинском, Селенгинском районах и Тункинском национальном парке. Все лесные пожары были ликвидированы, сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.
К тушению привлекалось более 170 человек из числа лесной охраны, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователей и 30 единиц тяжёлой и лесопожарной техники. Новых очагов возгорания за прошедшие сутки не обнаружено.
С начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади около 840 га.
- Во время действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров на землях всех категорий, за пределами специально предусмотренных мест массового посещения граждан. Также, категорически запрещено выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, на предприятиях, на землях всех категорий за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров, - отмечают в агентстве лесного хозяйства.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от четырёх тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Все лесные пожары потушили в Бурятии
Происшествия, Фото:
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