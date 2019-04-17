Мужчина уверял на суде, что убивать не хотел
Житель Бичурского района Бурятии признан виновным в убийстве. Его приговорили к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Двое приятелей распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и мужчина дважды кулаком ударил собутыльника по лицу.
Побитый приятель, не желая вступать в конфликт, ушёл в спальню. Нападавший мужчина не успокоился и пошёл за ним. В комнате он с силой схватил приятеля за шею и душил до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.
- В судебном заседании подсудимый вину признал частично, указав, что мужчину убивать он не хотел, хотел припугнуть, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Житель Бурятии, «припугивая», задушил собутыльника
Происшествия, Фото:
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