Житель Бурятии, «припугивая», задушил собутыльника

Мужчина уверял на суде, что убивать не хотел



Житель Бичурского района Бурятии признан виновным в убийстве. Его приговорили к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Двое приятелей распивали спиртные напитки. Между ними произошла ссора, и мужчина дважды кулаком ударил собутыльника по лицу.



Побитый приятель, не желая вступать в конфликт, ушёл в спальню. Нападавший мужчина не успокоился и пошёл за ним. В комнате он с силой схватил приятеля за шею и душил до тех пор, пока он не перестал подавать признаков жизни.



- В судебном заседании подсудимый вину признал частично, указав, что мужчину убивать он не хотел, хотел припугнуть, - сообщает пресс-служба Бичурского районного суда.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.

