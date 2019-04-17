В Иркутской области на пожаре погибли два девятиклассника

Происшествия, Фото: СУ СКР по Иркутской области

Друзья ночевали на даче



В посёлке Радищев Иркутской области на пожаре погибли двое подростков, учеников 9 класса.



Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, 13 апреля трое учащихся 9 класса находились в дачном доме, расположенном в посёлке Радищев, где остались ночевать с согласия родителей. Ночью один из юношей вышел из дома на непродолжительное время, а вернувшись, увидел, что первый этаж дачи горит, доступ к лестнице второго этажа был отрезан огнём. В результате пожара двое подростков погибли.



- В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые экспертизы, в том числе пожаро-техническая, которая установит причину возгорания, - уточнили в Следственном управлении.



