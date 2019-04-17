Друзья ночевали на даче
В посёлке Радищев Иркутской области на пожаре погибли двое подростков, учеников 9 класса.
Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, 13 апреля трое учащихся 9 класса находились в дачном доме, расположенном в посёлке Радищев, где остались ночевать с согласия родителей. Ночью один из юношей вышел из дома на непродолжительное время, а вернувшись, увидел, что первый этаж дачи горит, доступ к лестнице второго этажа был отрезан огнём. В результате пожара двое подростков погибли.
- В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые экспертизы, в том числе пожаро-техническая, которая установит причину возгорания, - уточнили в Следственном управлении.
В Иркутской области на пожаре погибли два девятиклассника
Происшествия, Фото:
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