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В Иркутской области на пожаре погибли два девятиклассника

В Иркутской области на пожаре погибли два девятиклассника
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Иркутской области
Друзья ночевали на даче

В посёлке Радищев Иркутской области на пожаре погибли двое подростков, учеников 9 класса.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, 13 апреля трое учащихся 9 класса находились в дачном доме, расположенном в посёлке Радищев, где остались ночевать с согласия родителей. Ночью один из юношей вышел из дома на непродолжительное время, а вернувшись, увидел, что первый этаж дачи горит, доступ к лестнице второго этажа был отрезан огнём. В результате пожара двое подростков погибли.

- В настоящее время следователями СКР выясняются все обстоятельства трагедии. Проводятся необходимые экспертизы, в том числе пожаро-техническая, которая установит причину возгорания, - уточнили в Следственном управлении.

смерть пожар
 
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