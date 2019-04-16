В Улан-Удэ «Лексус» врезался в «Фольксваген»

















Сегодня в 12.10 часов на улице Залесная в Улан-Удэ произошла небольшая дорожная авария.Ехавший в направлении центра города молодой человек на «Лексус» перед переездом на Почтовку врезался в «Фольксваген Каравеллу». Водитель второй машины оказался из Соснового Бора.Обошлось без пострадавших.