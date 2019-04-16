Теперь братья предстанут перед судом
Прокуратура Иркутской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трёх братьев. Они обвиняются в убийстве и разбое, сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.
По версии следствия, в мае 2018 года вечером братья и их приятель рыбачили на берегу реки Ангара недалеко от лодочной станции «Завод горного оборудования» в городе Усолье-Сибирское. Мужчины также распивали алкогольные напитки.
Братья решили обчистить собутыльника. Они специально затеяли с ним ссору, напали и избили руками и ногами по голове. После братья забрали у потерпевшего брезентовую плащ-палатку, туристический рюкзак, сотовый телефон, плеер, рыболовную сеть.
Мужчина потребовал вернуть имущество. Тогда братья бросили его в реку Ангара, ударив по голове. Рыбак скончался на месте.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Иркутский областной суд.
В Иркутской области трое братьев убили рыбака
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