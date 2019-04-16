Очередного «Робин Гуда» поймали у стен колонии
На режимной территории, прилегающей к исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ, задержан 22-летний молодой человек. Он намеревался доставить наркотики на территорию исправительного учреждения посредством арбалета и стрел.
Наркотическое вещество он предварительно упаковал и закрепил к стрелам.
В отношении гражданина составлены материалы и переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Молодой человек ранее не был судим, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
Арбалетчик планировал стрелять в улан-удэнскую колонию наркотиками
Происшествия, Фото:
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