В селе Заречье Кабанского района накануне произошёл пожар в жилом доме
На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из дома шёл дым. В результате огонь повредил потолочное перекрытие на площади 100 кв.м.
Предположительно, пожар возник по причине нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
В Бурятии едва не сгорел жилой дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В селе Заречье Кабанского района накануне произошёл пожар в жилом доме
Владельцам коров причинён ущерб на сумму более 1 млн рублей
Юноша переходил железнодорожные пути в неположенном месте
Накануне пожар произошёл в посёлке Маловский Баунтовского района Бурятии
Жители Бурятии оставляют многочисленные комментарии, жалея знаменитый собор
Шесть мужчин распространяли синтетические наркотики в городе
На сайте подробно описывалось, как в домашних условиях сделать «коктейль Молотова»
Пожар произошёл от пала травы
У иностранца не было обязательной медицинской страховки
В Сотниково обрушился берег реки Селенга
В Чернышевском районе сотрудники уголовного розыска раскрыли кражу мотоцикла из гаража пенсионерки
В полицию обратился представитель торговой точки
Он поджёг веранду дома
Ущерб лесному фонду составил 130 тысяч рублей
В «утонувшем» селе работает тяжёлая техника