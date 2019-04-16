В Бурятии едва не сгорел жилой дом

В селе Заречье Кабанского района накануне произошёл пожар в жилом доме



На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны из дома шёл дым. В результате огонь повредил потолочное перекрытие на площади 100 кв.м.



Предположительно, пожар возник по причине нарушения правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.





