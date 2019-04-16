В Иркутской области 16-летнего подростка насмерть сбил поезд

Юноша переходил железнодорожные пути в неположенном месте



28 марта 2019 года в Иркутской области на перегоне Новобратск-Тепловая ВСЖД одиночный локомотив электровоза насмерть сбил 16-летнего подростка, переходившего железнодорожные пути в неположенном месте. От полученных травм парень скончался на месте, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

